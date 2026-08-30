В ночь на 30 августа российские войска атаковали Одесскую область.

О последствиях атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 30 августа: какие последствия

По словам Кипера, российские войска ночью атаковали складские помещения, где хранились продукты питания для населения.

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В результате удара на территории складов возник масштабный пожар. Спасатели уже потушили огонь.

На данный момент известно, что в результате атаки на Одесскую область 30 августа пострадали как минимум три человека.

Им оказывают всю необходимую помощь.

На месте удара продолжают работать соответствующие службы. Окончательные последствия российской атаки на Одесскую область уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 649-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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