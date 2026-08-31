Уночі проти 31 серпня російські війська здійснили атаку на Запоріжжя ударними БпЛА.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 31 серпня: що відомо

Під час повітряної тривоги в Запоріжжі попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

Зараз дивляться

Згодом стало відомо, що російський FPV-дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Унаслідок атаки на Запоріжжя 31 серпня поранень дістали двоє людей. Серед постраждалих — підліток.

Інформація про наслідки російської атаки на Запоріжжя сьогодні, 31 серпня, наразі уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорожская ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.