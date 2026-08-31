Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Атака на Запоріжжя: FPV-дрон вдарив по багатоповерхівці, серед поранених — підліток
Уночі проти 31 серпня російські війська здійснили атаку на Запоріжжя ударними БпЛА.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Атака на Запоріжжя 31 серпня: що відомо
Під час повітряної тривоги в Запоріжжі попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.
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Згодом стало відомо, що російський FPV-дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок.
Унаслідок атаки на Запоріжжя 31 серпня поранень дістали двоє людей. Серед постраждалих — підліток.
Інформація про наслідки російської атаки на Запоріжжя сьогодні, 31 серпня, наразі уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорожская ОВА
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