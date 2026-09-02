В ночь на 2 сентября Россия совершила атаку на Одессу. В сторону города враг запускал баражирующие боеприпасы Бандероль, дроны и КАБы.

О последствиях атаки сообщили начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одессу 2 сентября: что известно

В результате российской атаки на Одессу сегодня пострадала инфраструктура; по одному из адресов повреждены квартиры с 17-го по 23-й этажи 24-этажного жилого дома и машины жителей.

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По другим адресам в результате взрывов повреждены фасады и остекление двух лицеев, пятиэтажного бизнес-центра и складских помещений.

Кроме того, из-за последствий ракетно-дроновой атаки в Одессе временно приостановили движение городского электротранспорта.

Как сообщили в Одесском городском совете, пассажиров призвали учитывать изменения при планировании поездок. О возобновлении движения электротранспорта сообщат позже.

По состоянию на утро известно о восьми пострадавших, среди которых 5-летняя девочка. Двоих человек госпитализировали.

Последствия атаки фиксируют в нескольких районах Одессы. На местах работают оперативные и коммунальные службы, а энергетики стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений.

Кроме того, из-за последствий ракетно-дроновой атаки в Одессе временно приостановили движение городского электротранспорта.

Как сообщили в Одесском городском совете, пассажиров призвали учитывать изменения при планировании поездок. О возобновлении движения электротранспорта сообщат позже.

По состоянию на утро известно о восьми пострадавших, среди которых один ребенок. Двух человек госпитализировали.

Последствия атаки фиксируют в нескольких районах Одессы. На местах работают оперативные и коммунальные службы, а энергетики стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 652-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ГВА

Фото : ДСНС

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