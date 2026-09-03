Днем в Киеве раздались взрывы во время атаки вражеских дронов. Среди раненых есть ребенок.

Об этом сообщают Киевская городская военная администрация и мэр Виталий Кличко.

Атака на Киев днем ​​3 сентября

В частности, в 16:11 городские власти предупредили, что в столице по враждебным целям работала противовоздушная оборона.

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В Дарницком районе обломки рухнули на открытой территории. Экстренные службы выехали на место.

По состоянию на 16:53 в КМВА сообщили, что из-за падения обломков во время вражеской атаки повреждены автомобили на проезжей части. Ранение получил 12-летний ребенок.

В Голосеевском районе предварительно обломки дрона упали на территорию одного из жилых комплексов. По другому адресу в Голосеево — падение обломков зафиксировано у проезжей части дороги.

В Святошинском районе обломки беспилотника упали во двор частного жилого дома. Поврежденное авто.

— Из четырех пострадавших медики госпитализировали троих. В том числе и 12-летнюю девочку, — сообщил Виталий Кличко.

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