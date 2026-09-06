У Дніпрі пролунали вибухи, про наслідки поки не повідомлялось.

Вибухи у Дніпрі 6 вересня: що відомо

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, вдень 6 вересня у Дніпрі пролунали вибухи.

Перед атакою попереджали про баражуючий боєприпас типу Бандероль курсом на Дніпро з півночі.

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Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, внаслідок удару зайнялася пожежа на складах логістичної компанії.

Відомо, що внаслідок атаки на Дніпро двоє людей дістали поранень. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Нагадаємо, що вдень 3 вересня прогриміли вибухи у Дніпрі під час удару російських безпілотників. Ворожа ракета-дрон Бандероль знищила депо та відділення Нової пошти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 656-ту добу.

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