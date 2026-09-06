У період із 18:00 5 вересня та протягом ночі 6 вересня російські війська атакували територію України 108 ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 6 вересня: що відомо

Для ударів противник застосував безпілотники типу Shahed, серед яких були реактивні, дрони Гербера, дрони-імітатори типу Пародія та S8000 Бандероль.

Зараз дивляться

Запуски здійснювалися з напрямків Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк та Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 09:30 сили протиповітряної оборони збили/подавили 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 6 S8000 Бандероль.

Влучання засобів повітряного нападу противника зафіксували на 11 локаціях. Ще на сімох локаціях виявили падіння збитих цілей та їхніх уламків.

Нагадаємо, 6 вересня російські війська атакували Київську область. Унаслідок удару виникла масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури у Фастівському районі.

Крім того, у ніч проти 6 вересня війська РФ майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

Під ударами опинилися Нікопольський, Синельниківський, Криворізький і Павлоградський райони. Двоє чоловіків дістали поранення.

Пошкоджень зазнали продуктовий склад і будівля логістичної компанії, виникла пожежа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.