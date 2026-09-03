Вибухи у Дніпрі 3 вересня: після удару горів склад логістичної компанії, є загиблий і постраждалі
Вдень 3 вересня прогриміли вибухи у Дніпрі під час удару російських безпілотників.
Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Вибухи у Дніпрі 3 вересня: що відомо
Перед вибухами у Дніпрі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російського безпілотника у напрямку міста з півночі.
Згодом стало відомо, що російські війська атакували місто, де зайнявся склад логістичної компанії. Крім того, внаслідок удару пожежа виникла й у передмісті.
За останніми даними, унаслідок вибухів у Дніпрі 3 вересня одна людина загинула. Ще п’ятеро людей дістали поранення.
Серед постраждалих – 20-річний хлопець, якого госпіталізували у важкому стані. Решту поранених обстежують лікарі.
Інформація щодо остаточних наслідків російської атаки на Дніпро сьогодні уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 653-тю добу.
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