Вдень 3 вересня прогриміли вибухи у Дніпрі під час удару російських безпілотників.

Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 3 вересня: що відомо

Перед вибухами у Дніпрі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російського безпілотника у напрямку міста з півночі.

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Згодом стало відомо, що російські війська атакували місто, де зайнявся склад логістичної компанії. Крім того, внаслідок удару пожежа виникла й у передмісті.

За останніми даними, унаслідок вибухів у Дніпрі 3 вересня одна людина загинула. Ще п’ятеро людей дістали поранення.

Серед постраждалих – 20-річний хлопець, якого госпіталізували у важкому стані. Решту поранених обстежують лікарі.

Інформація щодо остаточних наслідків російської атаки на Дніпро сьогодні уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 653-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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