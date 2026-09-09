Сьогодні вночі та вранці росіяни атакували Білу Церкву на Київщині.

Про це повідомляють у ДСНС.

Атака на Білу Церкву 9 вересня

У Білій Церкві внаслідок удару ворожих дронів загорілося підприємство харчової промисловості. Рятувальники ДСНС цілу ніч приборкували вогонь. Станом на ранок пожежу локалізували.

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Робота надзвичайників ускладнювалася частими повітряними тривогами та загрозою повторних російських ударів.

Як згодом повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Білоцерківському районі через ворожий удар також пошкоджено багатоповерховий будинок.

За даними ДСНС, під ворожим ударом також опинилися Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони.

Загалом в області пошкоджений 31 об’єкт, зокрема 11 приватних будинків, дві багатоповерхівки, п’ять виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі, а також 12 автомобілів.

24 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що кремлівський диктатор Володимир Путін та російські війська запустили балістичну ракету середньої дальності Орєшнік на Білу Церкву.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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