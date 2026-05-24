Кремлівський диктатор Володимир Путін та російські війська запустили балістичну ракету середньої дальності Орєшнік проти Білої Церкви Київської області.

Інформацію про це підтвердив президент України Володимир Зеленський у ранковому відеозверненні 24 травня 2026 року.

Удар Орєшніком по Білій Церкві: заява Зеленського

За словами президента, саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки. Він розповів, що найбільше влучань протягом ночі було саме у столиці.

– Путін вже слово ура не може нормально вимовити – шамкає, а все ще своїми ракетами “перемагає” житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив кілька звичайних шкіл. Запустив свій Орєшнік» проти Білої Церкви. Реально неадеквати, – сказав Зеленський.

На думку президента, важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Він вважає, що сьогодні кожен у світі, хто не промовчить та допомагатиме Україні, є захисником життя.

Як зазначив Зеленський, від ночі всюди, де потрібно, працюють рятувальники та необхідні служби. Зараз відомо, що постраждали щонайменше 83 людини від початку доби, також є загиблі.

Президент України розповів, що удар був важким, оскільки російські війська застосували 90 ракет різних типів, зокрема, балістику – 36 одиниць. Крім цього, РФ використала близько 600 дронів для атаки на Україну.

Зеленський стверджує, що українська сторона робить все, щоб встановити мир і захистити людей. На його думку, важливо, щоб Україна була не наодинці. Зокрема, потрібні рішення і від США, Європи та інших, щоб Путін у Москві вимовив слово – мир.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що Росія застосувала Орєшнік по Білій Церкві, зазначивши, що це вже третє використання такої зброї по Україні. Перед цим РФ завдала ударів Орєшніком по Дніпру та Львову.

У ніч на 24 травня Зеленський попередив про загрозу комбінованого удару РФ та застосування Орєшніка, посилаючись на українську розвідку, яка отримала дані від американських та європейських партнерів.

Згодом посольство США опублікувало повідомлення із попередженням, що найближчої доби Україна може зазнати комбінованого обстрілу.

