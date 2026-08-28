Ворожа атака на Суми відбулася вдень у п’ятницю, 28 серпня. Росіяни вдарили ракетами по промисловій зоні, є руйнування та поранені.

Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Атака на Суми 28 серпня: які наслідки

– Росія вдарила по Сумах двома ракетами невідомого типу. Удар спрямовано по промисловій зоні у Зарічному районі, – заявив Кривошеєнко.

За його словами, удар спричинив загорання господарських приміщень та автівок.

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Попередньо відомо, що внаслідок атаки на Суми сьогодні дістали поранення семеро людей, один постраждалий у важкому стані. Поранені були доставлені до лікарень.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни масовано атакували Суми КАБами. Всього було зафіксовано вісім ударів на п’яти локаціях.

Унаслідок нічної атаки на Суми загинув чоловік, постраждали семеро людей. Пошкоджені приватні житлові будинки, промислова зона, інфраструктурний об’єкт і станція технічного обслуговування.

Було знищено сортувальний центр Нової пошти у Сумах.

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