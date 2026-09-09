У ніч проти 9 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети Іскандер-М, S8000 Бандероль та ударні і безпілотники інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Нічна атака на Україну 9 вересня: що відомо

Повітряний напад здійснювали з російських Орла та Курська, тимчасово окупованого Донецька і Гвардійського в Криму.

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Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або приглушила 165 російських безпілотників типів Shahed, Гербера та інших.

Зафіксовано влучання ракет і ударних БпЛА на 23 локаціях, ще на 4 впали уламки збитих цілей.

Зокрема, у ніч проти 9 вересня російські ударні безпілотники атакували міжнародний автомобільний пункт пропуску Старокозаче на Одещині. Дрони влучили в його інфраструктуру та прилеглу територію, спричинивши руйнування і пожежі.

За попередніми даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, двоє цивільних загинули, ще троє постраждали. Рятувальники евакуювали 16 людей на безпечну відстань, а роботу пункту пропуску тимчасово призупинили.

Також уранці російські війська атакували Дніпро. У місті загорілися склад із будівельними матеріалами та приватний будинок, пошкоджено понад десять приватних будинків і щонайменше одну багатоповерхівку.

З-під завалів одного з будинків рятувальники дістали трьох людей. Внаслідок атаки постраждали 51-річний чоловік та 52-річна жінка, яких госпіталізували. 15-річний хлопець, який перебував у пошкодженому будинку, госпіталізації не потребував.

На момент оприлюднення даних атака тривала, у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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