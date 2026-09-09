Взрывы в Сумах 9 сентября стали следствием атаки РФ. Враг попал дроном по территории торгово-развлекательного центра. В настоящее время известно об одном погибшем.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Взрывы в Сумах 9 сентября: какие последствия

— В настоящее время подтверждена гибель одного человека. Предварительно, количество погибших может быть больше. Также есть раненые, — написал он.

Повреждены автомобили на парковке и здание ТРЦ. Возник пожар.

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На месте работают все необходимые службы. Продолжаются ликвидация последствий и спасательная операция.

— Существует угроза повторных ударов. Не находитесь рядом с местом попадания и оставайтесь в безопасных местах, — отметил Григоров.

В 20:27 Григоров уточнил, что известно о трех погибших в результате вражеской атаки БпЛА по территории ТРЦ в Сумах.

Среди пострадавших — трое детей. В больницу доставлены 14 человек. Четверо — в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Напомним, 28 августа враг ударил ракетами по промышленной зоне Сум. Были зафиксированы разрушения. Удар вызвал возгорание хозяйственных помещений и автомобилей.

Получили ранения семь человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

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