Взрывы в Сумах 9 сентября: россияне попали в ТРЦ, есть пострадавшие
Взрывы в Сумах 9 сентября стали следствием атаки РФ. Враг попал дроном по территории торгово-развлекательного центра. В настоящее время известно об одном погибшем.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Взрывы в Сумах 9 сентября: какие последствия
— В настоящее время подтверждена гибель одного человека. Предварительно, количество погибших может быть больше. Также есть раненые, — написал он.
Повреждены автомобили на парковке и здание ТРЦ. Возник пожар.
На месте работают все необходимые службы. Продолжаются ликвидация последствий и спасательная операция.
— Существует угроза повторных ударов. Не находитесь рядом с местом попадания и оставайтесь в безопасных местах, — отметил Григоров.
В 20:27 Григоров уточнил, что известно о трех погибших в результате вражеской атаки БпЛА по территории ТРЦ в Сумах.
Среди пострадавших — трое детей. В больницу доставлены 14 человек. Четверо — в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Напомним, 28 августа враг ударил ракетами по промышленной зоне Сум. Были зафиксированы разрушения. Удар вызвал возгорание хозяйственных помещений и автомобилей.
Получили ранения семь человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумская ОВА