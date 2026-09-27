Уночі проти 27 вересня російські війська атакували Комишуваху та Новотаврійське в Запорізькій області.

Про це повідомили голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров та в. о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Атака на Комишуваху та громаду 27 вересня: що відомо

За інформацією Івана Федорова, російські війська атакували Комишуваху вночі 27 вересня. Унаслідок удару в селищі також зафіксували значні руйнування в житловому секторі.

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Унаслідок атаки на Комишуваху 27 вересня загинув чоловік, ще четверо людей — одна жінка та троє чоловіків — постраждали.

Крім того, під ранок Семікін повідомив про ще один російський удар по Комишуваській громаді — цього разу по Новотаврійському.

За його даними, російські війська атакували автомобіль, який їхав селом. Після влучання машина загорілася.

Унаслідок атаки загинули двоє людей — чоловік та жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Рада оборони Запорізької області

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