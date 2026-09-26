У суботу, 26 вересня, сталася аварія за участю двох вантажівок та двох легкових автомобілів. Унаслідок ДТП на Житомирщині сьогодні постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей. Минулося без жертв.

Про це повідомляє ДСНС України.

ДТП на Житомирщині 26 вересня: які наслідки

– Аварія сталася вранці поблизу села Березівка Житомирського району за участю двох вантажівок та двох легковиків, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою електроінструмента вивільнили водія однієї з автівок, який опинився затиснутим у салоні, та передали його медикам.

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Інших постраждалих також госпіталізували.

Нагадаємо, 24 вересня близько 14:30 на вулиці Вітрука у Житомирі сталася ДТП за участю автомобіля ВАЗ і тролейбуса.

За попередніми даними, 46-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з тролейбусом, після чого легковик загорівся.

Унаслідок аварії водій ВАЗ та його 24-річний пасажир загинули на місці. Водієм тролейбуса був 49-річний житель Житомира.

Поліція розпочала розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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