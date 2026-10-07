Одна людина загинула, троє травмовані та ще двоє не виходять на зв’язок після ранкових вибухів в Олександрії сьогодні, 7 жовтня.

Про наслідки атаки повідомили очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та міський голова Олександрії Сергій Кузьменко.

Вибухи в Олександрії 7 жовтня: що відомо

Під час ранкових вибухів в Олександрії ворог атакував критичну інфраструктуру. Під ударом опинилося підприємство.