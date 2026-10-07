Вибухи в Олександрії 7 жовтня: ворог атакував критичну інфраструктуру, загинула людина
Одна людина загинула, троє травмовані та ще двоє не виходять на зв’язок після ранкових вибухів в Олександрії сьогодні, 7 жовтня.
Про наслідки атаки повідомили очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та міський голова Олександрії Сергій Кузьменко.
Вибухи в Олександрії 7 жовтня: що відомо
Під час ранкових вибухів в Олександрії ворог атакував критичну інфраструктуру. Під ударом опинилося підприємство.
Також сталося займання на даху приватного житлового будинку.
До ліквідації наслідків залучили три відділення рятувальників.
За останньою інформацією, внаслідок вибухів в Олександрії одна людина загинула та троє дістали травми.
Ще двоє людей наразі не виходять на зв’язок.
Остаточні наслідки вибухів в Олександрії сьогодні, 7 жовтня, уточнюються.
Крім того, зауважує Андрій Райкович, зафіксовані наслідки й у Світловодську. Там впали уламки на відкритій території. На щастя, минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-ту добу.
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