Одна людина загинула, троє травмовані та ще двоє не виходять на зв’язок після ранкових вибухів в Олександрії сьогодні, 7 жовтня.

Про наслідки атаки повідомили очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та міський голова Олександрії Сергій Кузьменко.

Вибухи в Олександрії 7 жовтня: що відомо

Під час ранкових вибухів в Олександрії ворог атакував критичну інфраструктуру. Під ударом опинилося підприємство.

Зараз дивляться

Також сталося займання на даху приватного житлового будинку.

До ліквідації наслідків залучили три відділення рятувальників.

За останньою інформацією, внаслідок вибухів в Олександрії одна людина загинула та троє дістали травми.

Ще двоє людей наразі не виходять на зв’язок.

Остаточні наслідки вибухів в Олександрії сьогодні, 7 жовтня, уточнюються.

Крім того, зауважує Андрій Райкович, зафіксовані наслідки й у Світловодську. Там впали уламки на відкритій території. На щастя, минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи у Прилуках: РФ поцілила в житловий будинок, є загиблі та поранені

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухКіровоградська областьОлександрія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.