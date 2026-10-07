Вибухи у Прилуках: РФ поцілила в житловий будинок, є загиблі та поранені
У ніч на 7 жовтня Росія завдала ракетного удару по Прилуках у Чернігівській області. Одне з влучань припало по житловому багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки є п’ятеро загиблих та 20 поранених, серед яких є діти.
Оновлено о 09:50. Про це повідомили ДСНС України, Чернігівська обласна прокуратура, керівник ОВА В’ячеслав Чаус.
Вибухи у Прилуках 7 жовтня: які наслідки атаки
Внаслідок російської атаки у Прилуках по багатоповерхівці п’ятеро людей загинули. Ще 20 осіб травмовані, серед них — троє дітей.
— Ракетний удар по Прилуках. Одне з влучань — просто по житловій багатоповерхівці. Зранку, коли люди ще спали, — уточнив Чаус.
Зруйновано два під’їзди багатоквартирного житлового будинку, пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство, автомобілі.
За словами Чауса, зараз всі екстрені служби залучені до ліквідації наслідків атаки, триває розбір завалів.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-му добу.
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