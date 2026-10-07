У ніч на 7 жовтня Росія завдала ракетного удару по Прилуках у Чернігівській області. Одне з влучань припало по житловому багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки є п’ятеро загиблих та 20 поранених, серед яких є діти.

Оновлено о 09:50. Про це повідомили ДСНС України, Чернігівська обласна прокуратура, керівник ОВА В’ячеслав Чаус.

Вибухи у Прилуках 7 жовтня: які наслідки атаки

Внаслідок російської атаки у Прилуках по багатоповерхівці п’ятеро людей загинули. Ще 20 осіб травмовані, серед них — троє дітей.