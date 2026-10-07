Один человек погиб, трое травмированы и двое не выходят на связь после утренних взрывов в Александрии сегодня, 7 октября.

О последствиях атаки сообщили глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и мэр Александрии Сергей Кузьменко.

Взрывы в Александрии 7 октября: что известно

Во время утренних взрывов в Александрии противник атаковал критическую инфраструктуру. Под ударом оказалось предприятие.

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Также произошло возгорание на крыше частного жилого дома.

К ликвидации последствий были привлечены три отделения спасателей.

По последней информации, в результате взрывов в Александрии один человек погиб и трое получили травмы.

Еще два человека пока не выходят на связь.

Окончательные последствия взрывов в Александрии сегодня, 7 октября, уточняются.

Кроме того, отмечает Андрей Райкович, зафиксированы последствия и в Светловодске. Там упали обломки на открытой территории. К счастью, обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.