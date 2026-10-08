У Прилуках Чернігівської області всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці.

Станом на ранок 8 жовтня підтверджено загибель 22 людей.

Оновлені дані про наслідки російської атаки на Прилуки оприлюднила пресслужба ДСНС України.

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Атака на Прилуки 7 жовтня: кількість загиблих зросла

У ніч проти 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Одне з влучань припало на житлову багатоповерхівку, де було зруйновано два під’їзди.

Також унаслідок атаки пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство й автомобілі.

Усю ніч проти 8 жовтня на місці удару тривали пошуково-рятувальні роботи.

За оновленими даними ДСНС, станом на ранок 8 жовтня кількість загиблих зросла до 22 людей, серед них п’ятеро дітей. Ще 54 людини дістали травми, зокрема семеро дітей.

Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, серед яких одна дитина.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції будівлі.

Остаточні наслідки атаки на Прилуки 7 жовтня уточнюються.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Прилуки 7 жовтня також було пошкоджено газопровід середнього тиску. Через це понад 18 тисяч жителів міста тимчасово залишилися без газопостачання.

У Нафтогазі також повідомили, що в багатоповерхівці, де російська ракета зруйнувала під’їзди, проживали працівники Групи. Станом на момент того повідомлення було відомо про загибель однієї співробітниці.

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