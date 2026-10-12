Уночі проти 12 жовтня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 ударним дроном.

Дніпропетровську область, крім іншого, армія РФ атакувала ще й артилерією.

Кількість постраждалих постійно збільшується.

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Про ці та інші події ночі та ранку 12 жовтня — читайте у дайджесті.

Атака на Дніпропетровську область

Упродовж ночі російські війська понад 10 разів обстрілювали артилерією та атакували дронами три райони Дніпропетровської області. Минулося без постраждалих.

У Петриківській та Миколаївській громадах Дніпровського району внаслідок ударів виникли пожежі. У Павлограді пошкоджене підприємство.

На Нікопольщині під обстрілами опинилися районний центр, Марганецька та Покровська громади. Там пошкоджені багатоквартирні будинки й автомобілі.

Уранці армія РФ завдала удару по Дніпру та Дніпровському району. В обласному центрі вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхового будинку.

Загинула одна людина.

У Дніпровському районі зайнявся один із поверхів торговельного центру. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

Удари по логістиці поштового оператора на Одещині

Російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих немає.

На місці триває ліквідація наслідків. Залучені всі відповідні служби.

Влучання ворожих дронів у багатоповерхівку в Харкові

Уранці 12 жовтня росіяни завдали пʼятьох ударів безпілотниками по Київському району Харкова. Два з них припали на житлові багатоповерхівки. Зруйновано два верхніх поверхи у під’їзді одного з будинків. Також є влучання у спортивну будівлю.

Наразі відомо про 19 постраждалих, серед них двоє дітей.

Атака на залізничну та енергетичну інфраструктуру Житомирщини

Ворог з вечора неодноразово обстрілював північ Житомирщини. Під ударом були обʼєкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі.

Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС вимушені були відходити у безпечні місця, а потім знову повертатися до робіт.

Станом на зараз інформація про постраждалих та травмованих не надходила.

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