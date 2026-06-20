Російські війська атакували місто Полтава надвечір у суботу, 20 червня. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до дев’яти людей, серед яких є діти.

Про це повідомляють керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич та секретар міської ради Катерина Ямщикова.

Вибухи в Полтаві 20 червня: які наслідки

Зазначається, що кількість поранених після ракетного російського удару в Полтаві зросла до девʼяти людей.

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Крім чотирьох дітей, поранення внаслідок ворожого обстрілу дістали п’ятеро дорослих.

Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Лікарі надають їм всю необхідну та фахову допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 578-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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