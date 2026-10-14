Сполучені Штати Америки та Європа ризикують змарнувати шанс України змінити перебіг війни, якщо дозволять Кремлю нав’язати їм реактивну позицію.

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Україна має шанс перехопити стратегічну ініціативу: що відомо

Аналітики ISW зазначають, що Україна повернула собі оперативну ініціативу на більшості ключових напрямків фронту та з кінця 2025 року почала перехоплювати стратегічну ініціативу в Росії.

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За оцінками Інституту, у 2026 році українські контрнаступальні операції дозволили звільнити щонайменше 1 046 кв. км території.

Водночас чистий територіальний приріст російських військ від початку року становить лише близько 100 кв. км. Середній темп просування РФ не перевищує 1 кв. км на добу.

В ISW наголошують, що літній наступ російської армії провалився, а осінній, імовірно, також не принесе Кремлю бажаних результатів.

Росія досі не змогла захопити решту Донецької області, зокрема український пояс міст-фортець, який залишається однією з ключових цілей Володимира Путіна.

Аналітики підкреслюють, що успіхи України не є випадковими. Вони стали результатом розвитку військового виробництва, удосконалення бойових можливостей та розширення ударів на середні й великі відстані.

Як Кремль намагається зірвати успіхи України

За оцінкою ISW, Росія посилює атаки балістичними ракетами та реактивними безпілотниками, щоб змусити Україну й західних партнерів зосередитися на реагуванні на постійні загрози замість розвитку власних наступальних можливостей.

Аналітики виділяють кілька цілей російської кампанії.

Передусім Кремль прагне зробити великі українські міста непридатними для життя через тривалі удари по цивільній інфраструктурі.

Крім того, Москва намагається підірвати довіру українців до влади та змусити військове командування розподіляти обмежені ресурси між захистом тилу й потребами фронту.

Ще одна мета — послабити підтримку України з боку Європи.

Для цього Росія, за оцінкою ISW, нарощує атаки на транспортну та логістичну інфраструктуру, а також проводить провокації проти держав НАТО.

Ідеться про порушення повітряного простору безпілотниками й ракетами, диверсії, підпали та інші насильницькі дії, які аналітики пов’язують із російською кампанією.

В ISW вважають, що так Кремль намагається поставити європейські держави перед вибором між допомогою Україні та підготовкою до можливої ескалації з Росією.

Дизельна угода та удари по НПЗ

Окрему увагу аналітики приділили українським ударам по російському енергетичному сектору.

За оцінкою ISW, кампанія далекобійних ударів України призвела до дефіциту пального в Росії та вивела з ладу щонайменше 30% її нафтопереробних потужностей.

Це змусило Кремль вирішувати, які об’єкти захищати засобами протиповітряної оборони, а також шукати додаткові джерела постачання пального.

Зокрема, Росія почала закуповувати перероблене паливо в Індії.

На цьому тлі Москва запропонувала постачати дизельне пальне на світові ринки в обмін на послаблення санкцій.

В ISW розглядають цю пропозицію як елемент інформаційно-психологічної кампанії Кремля, спрямованої на припинення ефективного тиску на російську енергетику.

На думку аналітиків, Росія намагається використати енергетичні домовленості, щоб змусити Захід змінити пріоритети та відмовитися від посилення санкцій.

Що ISW рекомендує США та Європі

Аналітики наголошують, що західні партнери мають не допустити повторення ситуації 2022 року, коли російський ядерний шантаж, за оцінкою ISW, вплинув на рішення щодо військової допомоги Україні та обмежив можливості розвитку українських контрнаступальних операцій.

В Інституті вивчення війни вважають, що для збереження нинішньої ініціативи необхідно прискорити виробництво й постачання засобів протидії реактивним безпілотникам і балістичним ракетам.

Також ISW рекомендує забезпечити Україну ресурсами для планування та проведення тривалих військових операцій, посилити санкційний тиск на російську енергетику та підтримати розвиток українських далекобійних ударних можливостей.

Окремо аналітики закликають європейські країни розробити ефективніші механізми стримування російських диверсій і порушень повітряного простору.

На думку ISW, головний ризик полягає в тому, що Росія може знову зірвати темп українських операцій, навіть не досягнувши значних успіхів на полі бою.

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