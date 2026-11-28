Сьогодні Росія атакувала Київщину. Внаслідок ворожого удару у Білій Церкві постраждало троє людей.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Атака на Білу Церкву 28 листопада

Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки дронів різані рани ніг отримала жінка. Необхідна медична допомога надається. Згодом стало відомо, що ще одна жінка дістала різані рани рук уламками скла. Також травмовано чоловіка. У нього закрита черепно-мозкова травма.

Зараз дивляться

Також спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено шість гаражів. Вибуховою хвилею побило вікна у квартирах двох багатоповерхівок.

Внаслідок атаки пошкоджено й об’єкт енергетичної інфраструктури. У ДТЕК повідомили, що сьогодні в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах діють екстрені відключення світла.

25 листопада прогриміли вибухи у Білій Церкві. Пошкоджень зазнали Епіцентр, Нова пошта та інші підприємства. У Білоцерківському районі виникла пожежа на автостоянці. Пошкоджено дві вантажівки та заклад торгівлі. Унаслідок атаки загинув чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 739-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.