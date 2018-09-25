Футболісти відгамселили суддю за призначений пенальті

Під час матчу команд другого дивізіону чемпіонату Індонезії гравці накинулися на арбітра за призначений пенальті.

В Індонезії під час футбольного матчу між командами другого дивізіону Персіва Вамена і Гресик Юнайтед гравці напали на суддю і побили його за призначений пенальті.

Про це повідомляє Goal.com.

На 90-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1 суддя Абдул Разак призначив пенальті після падіння форварда Гресик в штрафному майданчику суперника.

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Гравців Вамени настільки розлютило дане рішення, що вони накинулися на арбітра з кулаками, а поваливши його на землю, почали бити і ногами.

Wasit kembali jadi bulan-bulanan di sepakbola Indonesia saat laga liga22018 @PersegresFC vs @PersiwaWamena di Stadion Gelora Joko Samudero, sore tadi. pic.twitter.com/pJW8QNIiLP — IG: @akmalmarhali (@akmalmarhali) 15 сентября 2018 г.

Представники служби безпеки арени супроводили в роздягальню шокованого рефері, чия поспішна втеча ледь не призвела до масової бійки між командами. Матч було зупинено на десять хвилин.

Після відновлення гри два футболісти були видалені з поля, а призначений одинадцятиметровий реалізований.

До речі, англійський футболіст став батьком трьох дітей від різних жінок за півтора місяці.

Фото: Peter Kim | Dreamstime.com