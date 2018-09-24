Англійський футболіст став батьком трьох дітей від різних жінок за півтора місяці

Форвард Сток Сіті Сейдо Бераїно став батьком трьох дітей від різних жінок у травні-червні цього року.

Англійський футболіст Сток Сіті Сейдо Бераїно став батьком трьох дітей від різних жінок за півтора місяці.

Про це повідомляє видання The Sun.

25-річний футболіст, який окрім англійського паспорту, має ще паспорт Бурунді, зазначений в свідоцтвах про народження у двох з них. Мати третьої дитини має намір судитися за визнання Бераїно батьком.

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Перша дитина народилася 30 травня від колишньої нареченої Стефанії Крістофоро, якій 27 років. Пара була заручена, але розійшлася у лютому цього року.

Друга дитина з’явилася на світ 15 червня від 28-річної медсестри з Африки. Третю дитину від Челсі Лавлейс, яка народила 17 червня, Бераїно не визнав.

До речі, востаннє футболіст забивав за Сток Сіті у серпні проти Хаддерсфілду. На гол англійця фанатам довелося чекати 913 днів, саме стільки часу футболіст не міг вразити ворота суперника. Нині у Чемпіоншипі його Сток Сіті після 9-ти турів посідає 18-ту сходинку.

Раніше Старрідж щосили в’їхав голкіперу ПСЖ поміж ніг.

Фото: Getty Images.