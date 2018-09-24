Український вікенд: розгром Гента з Яремчуком та повний матч Ярмоленка в АПЛ

У доробку українських збірників минулого тижня суха нічия в АПЛ, розгром та вольова перемога у Бельгії.

Український хавбек Вест Гема Андрій Ярмоленко вдруге поспіль вийшов у стартовому складі своєї команди в АПЛ. В рамках 6-го туру англійської Прем’єр-ліги молотобійці вдома приймали одного з лідерів чемпіонату Челсі. Ярмоленко вперше відіграв весь матч, однак не зумів відзначитися. Гра так і завершилася нічиєю – 0:0.

За підсумками матчу українець отримав оцінку 6.3 від аналітичного порталу WhoScored – це найнижчий бал серед усіх гравців основного складу молотобійців.

Після шести турів Вест Гем, маючи у своєму активі чотири пункти, посідає 17-у сходинку в турнірній таблиці.

У чемпіонаті Бельгії Андерлехт вдома приймав Стандарт та здобув вольову перемогу з рахунком 2:1. Український хавбек Євген Макаренко відіграв весь матч. Нині Андерлехт українця посідає третю сходинку у таблиці, маючи в активі 16 очок.

Перемогою завершився виїзд Руслана Маліновського з Генком в гості до Серкль Брюгге. Команда українця святкувала успіх 5:2. Маліновський відіграв перший тайм після чого був замінений. Нині Генк йде на другій сходинці чемпіонату Бельгії.

А ось Гент Романа Яремчука зазнав розгромної поразки на своєму полі від лідера чемпіонату Бельгії Брюгге. Український форвард вийшов у старті та провів на полі 68 хвилин. А ось український захисник Ігор Пластун відіграв повну зустріч. Після 8-ми турів Гент посідає 5-ту сходинку.

Відзначимо, що хавбек Шальке Євген Коноплянка просидів у запасі домашню гру проти Баварії (0:2), у грецькому дербі ПАОК взяв гору над АЕКом 2:0, однак жоден з українців так і не вийшов на поле: Євген Шахов, Євген Хачеріді та Дмитро Чигринський спостерігали за грою з лави запасних весь матч.

А ось голкіпер іспанського Леганеса Андрій Лунін, хавбек англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко та форвард турецького Акхісара Євген Селезньов опинилися поза заявкою на матчі своїх команд.

Фото: Getty Images, kaagent.be