PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Український вікенд: розгром Гента з Яремчуком та повний матч Ярмоленка в АПЛ/

Український вікенд: розгром Гента з Яремчуком та повний матч Ярмоленка в АПЛ

У доробку українських збірників минулого тижня суха нічия в АПЛ, розгром та вольова перемога у Бельгії.

Український хавбек Вест Гема Андрій Ярмоленко вдруге поспіль вийшов у стартовому складі своєї команди в АПЛ. В рамках 6-го туру англійської Прем’єр-ліги молотобійці вдома приймали одного з лідерів чемпіонату Челсі. Ярмоленко вперше відіграв весь матч, однак не зумів відзначитися. Гра так і завершилася нічиєю – 0:0.

За підсумками матчу українець отримав оцінку 6.3 від аналітичного порталу WhoScored – це найнижчий бал серед усіх гравців основного складу молотобійців.

Після шести турів Вест Гем, маючи у своєму активі чотири пункти, посідає 17-у сходинку в турнірній таблиці.

У чемпіонаті Бельгії Андерлехт вдома приймав Стандарт та здобув вольову перемогу з рахунком 2:1. Український хавбек Євген Макаренко відіграв весь матч. Нині Андерлехт українця посідає третю сходинку у таблиці, маючи в активі 16 очок.

Перемогою завершився виїзд Руслана Маліновського з Генком в гості до Серкль Брюгге. Команда українця святкувала успіх 5:2. Маліновський відіграв перший тайм після чого був замінений. Нині Генк йде на другій сходинці чемпіонату Бельгії.

Читайте: Результати та відео матчів 9-го туру УПЛ Ворскла забила 2 м'ячі Арсеналу на Емірейтс, але програла Рейтинг ФІФА: збірна України піднялася на 6 позицій

А ось Гент Романа Яремчука зазнав розгромної поразки на своєму полі від лідера чемпіонату Бельгії Брюгге. Український форвард вийшов у старті та провів на полі 68 хвилин. А ось український захисник Ігор Пластун відіграв повну зустріч. Після 8-ми турів Гент посідає 5-ту сходинку.

Відзначимо, що хавбек Шальке Євген Коноплянка просидів у запасі домашню гру проти Баварії (0:2), у грецькому дербі ПАОК взяв гору над АЕКом 2:0, однак жоден з українців так і не вийшов на поле: Євген Шахов, Євген Хачеріді та Дмитро Чигринський спостерігали за грою з лави запасних весь матч.

А ось голкіпер іспанського Леганеса Андрій Лунін, хавбек англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко та форвард турецького Акхісара Євген Селезньов опинилися поза заявкою на матчі своїх команд.

Фото: Getty Images, kaagent.be

Теги: , , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гравці Вест Гема жорстко потролили Ярмоленка за промах в матчі з Челсі
Ліверпуль — Саутгемптон, Шальке — Баварія: анонс та прогноз матчів
Український вікенд: дубль Ярмоленка в АПЛ та дві перемоги у Греції
Чим вразив Ярмоленко у матчі проти Евертона
Ярмоленко вперше забив за Вест Хем – одразу дубль
Пеллегріні пояснив, чому Ярмоленка немає в старті
Шевченко — найдорожчий гравець в історії АПЛ
Як жокеї! Фанати Манчестер Сіті шоковані новою формою
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка