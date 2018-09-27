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Гвоздик виступить на розігріві бою Вайлдер – Ф’юрі

Олександр Гвоздик та Адоніс Стівенсон проведуть бій перед поєдинком Вайлдер – Ф’юрі.

Бій українця Олександра Гвоздика (15-0, 12 КО) з чемпіоном WBC Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 24 КО) офіційно призначено.

Зустріч відбудеться 1 грудня на арені Centre Videotron в Квебеку, Канада.

Читайте: Дата та місце бою Ломаченко – Педраса — офіційно

Транслятором поєдинку виступить канал Showtime.

В цей же день відбудеться бій Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО) і Тайсона Ф’юрі (27-0, 19 КО).

Таким чином, після бою Гвоздик – Стівенсон, почнеться трансляція PPV з Лос-Анджелеса.

Раніше у мережі з’явився ефектний проморолик майбутнього бою Олександра Усика з британцем Тоні Белью.

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