Олександр Гвоздик та Адоніс Стівенсон проведуть бій перед поєдинком Вайлдер – Ф’юрі.
Бій українця Олександра Гвоздика (15-0, 12 КО) з чемпіоном WBC Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 24 КО) офіційно призначено.
Зустріч відбудеться 1 грудня на арені Centre Videotron в Квебеку, Канада.
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Транслятором поєдинку виступить канал Showtime.
В цей же день відбудеться бій Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО) і Тайсона Ф’юрі (27-0, 19 КО).
Таким чином, після бою Гвоздик – Стівенсон, почнеться трансляція PPV з Лос-Анджелеса.
Раніше у мережі з’явився ефектний проморолик майбутнього бою Олександра Усика з британцем Тоні Белью.
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