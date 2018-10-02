Легендарний голкіпер Ліверпуля Брюс Гроббелар розповів про найважчий період у своєму житті.

Один з найлегендарніших воротарів в історії Ліверпуля Брюс Гроббелар (переможець Кубка чемпіонів-1984, шестиразовий чемпіон Англії) в інтерв’ю The Guardian розповів про найважчий фрагменті своєї юності.

У 1975 році Брюса 17-річним юнаком призвали в родезійського армію (Родезія – існувала в 1965-1979 роках. Це невизнана держава на території сучасного Зімбабве) і він виявився втягнутий в військові дії за незалежність Зімбабве.

Читайте: Гравців Ліверпуля поять секретним напоєм, щоб зробити чемпіонами

Він здригається, коли згадує, як його товариші – білі солдати – знущалися над трупами чорношкірих борців за свободу:

— Той хлопець відрізав вухо кожному, кого він убивав. Він тримав їх у банку. У нього їх було чимало, – згадує Гроббелар.

Потім 60-річний Гроббелар розповів, як вперше вбив людину:

— Вперше це сталося в сутінках.. Коли сонце сідає, ти можеш бачити тіні на кущах. Але не можна нікого впізнати в цих тінях, поки не побачиш білки очей. Ти стріляєш, падаєш і тонеш в нескінченному гуркоті перестрілки. Ти чуєш голоси своїх: Капрал, я поранений. Ти свистиш на нього, щоб він замовк, інакше вб’ють всіх. Коли перестрілка закінчується, тіла лежать всюди. Коли бачиш таке вперше, вміст шлунка виходить назовні. Скількох людей я вбив? Не можу порахувати. Їх було багато. Ось чому я завжди жив сьогоднішнім днем. Я можу тільки пошкодувати про минуле, я не можу його змінити. Футбол допоміг мені позбутися темних думок, нав’язаних війною, – сказав екс-футболіст.

Брюса не любили зірки мерсисайдців і навіть головний тренер команди Боб Пейслі. З Ліверпулем Гроббелар завоював 13 трофеїв за 14 років.

До речі, екс-голкіперу Ліверпуля забили фантастичний гол.

Фото: Getty Images.