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Севілья розгромила Реал за 39 хвилин

Реал зазнав розгромної поразки від Севільї в матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії.

Севілья приймала мадридський Реал на своєму полі в рамках 6-го туру чемпіонату Іспанії. Зустріч пройшла на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан і завершилася перемогою нервіонців з рахунком 3:0.

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Всі три м’ячі господарі забили ще у першому таймі. Дубль оформив Андре Сілва: спершу португалець вразив ворота галактикос після подачі від Хесуса Наваса, а через 4 хвилини, він же зіграв на добиванні. Третій м’яч у сітку воріт Куртуа вгатив Віссам Бен-Йєддер, який відгукнувся на навіс Франка Васкеса.

Вершкові мали шанси скоротити відставання, однак Гарет Бейл та Лука Модріч не використали свої шанси.

У підсумку Реал (13 очок) зазнав першої поразки в цьому чемпіонаті і посідає друге місце у турнірній таблиці, Севілья (10) йде четвертою.

Нагадаємо, клуб Лемпарда принизив МЮ Моурінью у Кубку Англії.

Фото: Getty Images.

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