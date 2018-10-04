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Ворскла за три хвилини злила “виграний” матч Спортингу

Полтавська Ворскла втратила перемогу і навіть нічию на останніх хвилинах матчу другого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА проти португальського Спортинга.

На 10-й хвилині рахунок у матчі відкрив Владислав Кулач. Українська команда вела в рахунку практично до самого кінця зустрічі. Але на 90-й хвилині Фреді Монтеро зрівняв рахунок, а на третій доданій хвилині Кабрал приніс лісабонцям перемогу, пише Інтерфакс-Україна.

В іншому матчі цієї групи Арсенал розгромив на виїзді Карабах з рахунком 3: 0.

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Після двох турів Арсенал і Спортинг лідирують в групі з 6 очками, Ворскла і Карабах очок поки не набирали.

До слова, читайте текстову онлайн трансляцію матчу другого туру групового етапу Ліги Європи Яблонець — Динамо.

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