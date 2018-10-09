Пряму трансляцію товариського матчу між збірними Італії та України покаже телеканал Україна.
Збірна України на виїзді в рамках товариського матчу зіграє зі збірною Італії. Матч пройде 10 жовтня у місті Генуя (Італія) на стадіоні Луїджі Ферраріс.
Початок матчу о 21:45.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1 та Україна.Читайте: Рейтинг ФІФА: збірна України піднялася на 6 позицій Шевченко викликав 8 легіонерів на матчі проти Італії та Чехії Український вікенд: гол-красень Малиновського та провал Ярмоленка
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: ФФУ/FFU.