Дивіться онлайн-трансляцію контрольного матчу Італія — Україна на Фактах ICTV у середу, 10 жовтня, о 21.45.

Збірна Італії та збірна України зійдуться на стадіоні Луїджі Ферраріс у Генуї (Італія) в рамках товариського матчу у середу, 10 жовтня.

За всю історію збірні зустрічалися між собою 7 разів і лише один раз українці не програли, зігравши у 2006 внічию (0:0).

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Також у семи матчах вдалося забити супернику лише два голи. Один з них – на рахунку найкращого бомбардира збірної України Андрія Шевченка. На цей раз Андрій Шевченко вже точно не заб’є, але спробує переписати історію протистоянь з адзуррі.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Роберто Манчіні. На перемогу Італії приймають ставки з коефіцієнтом 1.80. Успіх українців оцінюють у 5.00. Нічийний результат зустрічі — 3.55.

Прогноз Фактів ICTV

Італія — Україна – 1:1