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Чемпіона світу з боксу звинуватили у жорстокому побитті жінки

Чемпіон WBA у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс звинувачується у побитті жінки у Далласі.

Чемпіон WBA в другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс (20-0, 19 КО) звинувачується в побитті жінки в стрип-клубі Далласа, штат Техас, США.

Про це повідомляє TMZ Sports.

За інформацією джерела, інцидент стався 30 квітня в закладі King of Diamonds. Американський боксер нібито покалічив співробітницю клубу, вдаривши її кулаком в голову.

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Потерпіла стверджує, що після цього її госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також їй довелося звернутися до фахівця, щоб впоратися з психологічними наслідками нападу.

Жінка звернулася до адвокатської компанії Witherspoon Law Group і тепер вимагає від Девіса $2 млн за завдані фізичні і психологічні травми.

До речі, румунська фотомодель і агент ФІФА Анамарія Продан заступилася за Кріштіану Роналду, якого звинувачують у зґвалтуванні.

Фото: RingSide24

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