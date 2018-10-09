Румунська фотомодель і агент ФІФА Анамарія Продан заступилася за Кріштіану Роналду, якого звинувачують у зґвалтуванні.

Румунська фотомодель і агент ФІФА Анамарія Продан впевнена, що Кетрін Майорга була у захваті від того, як її ґвалтував Кріштіану Роналду.

— Ви знаєте, як це буває з такими жінками, які через 20 років пам’ятають про те, що їх зґвалтував чоловік? Їй сподобалося це згвалтування, а через 20 років вона згадала, тому що це Роналду. Якби це був хтось з вулиці… – сказала Продан в інтерв’ю Digi Sport.

Нагадаємо, американка Кетрін Майорга стверджує, що футболіст зґвалтував її у 2009 році. Жінка тоді уклала угоду про нерозголошення за $375 тис, а зараз знову дала хід справі.

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Усі обвинувачення футболіст Ювентуса прогнозовано спростовує.

Фото: Getty Images.