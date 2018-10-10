Форвард Зеніта Олександр Кокорін і півзахисник Краснодара Павло Мамаєв, затримані на 48 годин.
Нападник Зеніта Олександр Кокорін та хавбек Краснодара Павло Мамаєв, затримані на 48 годин ГУ МВС Росії.
Про це повідомляє телеграм-канал Mash.
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За інформацією джерела, Кокоріна, швидше за все, помістять в ізолятор на 48 годин. За цей час слідство збиратиме докази по справі. Відомо також, що обвинувачення проситиме у суду арешту для футболістів.
Нагадаємо, 8 жовтня Кокорін і Мамаєв разом зі своїми друзями влаштували дві бійки. Один з потерпілих після інциденту був доставлений в реанімацію з черепно-мозковою травмою та струсом мозку.
Фото: Football-tv.ru
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