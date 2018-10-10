PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Російських футболістів Кокоріна та Мамаєва помістять у слідчий ізолятор/

Російських футболістів Кокоріна та Мамаєва помістять у слідчий ізолятор

Форвард Зеніта Олександр Кокорін і півзахисник Краснодара Павло Мамаєв, затримані на 48 годин.

Нападник Зеніта Олександр Кокорін та хавбек Краснодара Павло Мамаєв, затримані на 48 годин ГУ МВС Росії.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Читайте: Зеніт та Краснодар виженуть російських футболістів через побиття людей

За інформацією джерела, Кокоріна, швидше за все, помістять в ізолятор на 48 годин. За цей час слідство збиратиме докази по справі. Відомо також, що обвинувачення проситиме у суду арешту для футболістів.

Нагадаємо, 8 жовтня Кокорін і Мамаєв разом зі своїми друзями влаштували дві бійки. Один з потерпілих після інциденту був доставлений в реанімацію з черепно-мозковою травмою та струсом мозку.

Фото: Football-tv.ru

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеніт та Краснодар виженуть російських футболістів через побиття людей
Гравці збірної Росії побили московського чиновника
Лише після матчу Україна – Марс! ФФУ прокоментувала можливість спарингу з Росією
Російські футболісти на гру з Хорватією вийшли під допінгом – Bild
Хорватія в серії пенальті вибила Росію і вийшла до півфіналу ЧС
Росія — Хорватія – 2:2. Онлайн-трансляція матчу
Присутність Росії в 1/4 фіналу випадкова, її силу показав Уругвай – експерт
Росія — Хорватія: букмекери назвали фаворита
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка