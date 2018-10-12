Команда Формули-1 Вільямс оголосила ім’я свого першого гонщика на сезон-2019.

Учасник молодіжної програми Мерседес Джордж Рассел в наступному сезоні буде виступати у Формулі-1.

Про це повідомляє офіційний сайт Вільямс.

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Рассел підписав контракт з командою Вільямс. Угода розрахована на кілька років.

— Я рада оголосити, що Джордж Расселл приєднається до Вільямс в 2019 році. Ми завжди намагалися просувати і розвивати молоді таланти в Вільямс. Ми віримо, що Джордж відмінно впишеться в нашу команду, – зазначила заступник керівника команди Клер Вільямс.

У нинішньому сезоні Рассел виступає у Формулі-2 і близький до завоювання чемпіонського титулу, а також виконує обов’язки резервного і тест-пілота Мерседес.

Ім’я напарника Рассела поки залишається невідомим – на друге місце в Вільямс претендує Сергій Сироткін, а також ще один росіянин – Артем Маркелов.

Раніше Факти ICTV писали, що Фернандо Алонсо йде з Формули 1.

Фото: Williamsf1