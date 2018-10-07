Хабіб Нурмагомедов переміг Конора Макгрегора достроково в четвертому раунді.
Бій між Конором Макгрегором і Хабібом Нурмагомедов закінчився достроково у четвертому раунді.
Однак і до цього моменту бійці неодноразово влучно били по супернику.
Так, в одній з атак МакГрегор виконав серію ударів по Хабібу.
Однак ірландцеві вдалося піднятися.
А у четвертому раунді Хабіб провів задушливий прийом, і Конор здався.
OHHHHH MY KHABIB DROPS MCGREGOR!!!!#UFC229 pic.twitter.com/4rBF7QbRey
— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.
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Хабіб – МакГрегор: дивитися відео бою:
Нагадаємо, МакГрегор вдарив Нурмагомедова на церемонії зважування.
Фото: Harry How/Getty Images