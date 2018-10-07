Хабіб Нурмагомедов переміг Конора Макгрегора достроково в четвертому раунді.

Бій між Конором Макгрегором і Хабібом Нурмагомедов закінчився достроково у четвертому раунді.

Однак і до цього моменту бійці неодноразово влучно били по супернику.

Так, в одній з атак МакГрегор виконав серію ударів по Хабібу.

Однак ірландцеві вдалося піднятися.

А у четвертому раунді Хабіб провів задушливий прийом, і Конор здався.

Нагадаємо, МакГрегор вдарив Нурмагомедова на церемонії зважування.

Фото: Harry How/Getty Images