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Хабіб достроково переміг МакГрегора

Хабіб Нурмагомедов переміг Конора Макгрегора достроково в четвертому раунді.

Бій між Конором Макгрегором і Хабібом Нурмагомедов закінчився достроково у четвертому раунді.

Однак і до цього моменту бійці неодноразово влучно били по супернику.

Так, в одній з атак МакГрегор виконав серію ударів по Хабібу.

Однак ірландцеві вдалося піднятися.

А у четвертому раунді Хабіб провів задушливий прийом, і Конор здався.

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Хабіб – МакГрегор: дивитися відео бою:

Нагадаємо, МакГрегор вдарив Нурмагомедова на церемонії зважування.

Фото: Harry How/Getty Images

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