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Російський боксер кличе Усика на ринг

Росіянин Мурат Гассієв заявив про своє бажання провести реванш проти українського чемпіона Олександра Усика.

Російський боксер Мурат Гассієв заявив про бажання провести реванш з абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Усиком.

За словами Гассієва, в цей момент він не тренується вже півтори місяці, адже переніс операцію і проходить курс відновлення. Боксер планує повернутися в ринг у новому році, повідомляє Р-Спорт.

– Зараз потрібно одужати, а реванш з Усиком я б, звичайно, хотів провести, і якомога швидше, – заявив Гассієв.

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Як відомо, у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у важкій вазі український боксер Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу й володарем трофея Мухаммеда Алі.

Россиянин Мурат Гассиев заявил о своем желании провести реванш против украинского чемпиона Александра Усика.

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