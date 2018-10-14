Россиянин Мурат Гассиев заявил о своем желании провести реванш против украинского чемпиона Александра Усика.

Российский боксер Мурат Гассиев заявил о желании провести реванш с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

По словам Гассиева, в этот момент он не тренируется уже полтора месяца, ведь перенес операцию и проходит курс восстановления. Боксер планирует вернуться в ринг в новом году, сообщает Р-Спорт.

– Сейчас нужно выздороветь, а реванш с Усиком я бы, конечно, хотел провести, и как можно быстрее, – заявил Гассиев.

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Как известно, в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира и обладателем трофея Мухаммеда Али.