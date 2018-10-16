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Юнацька збірна України розгромила Словаччину і пробилася до еліт-раунду Євро-2019

Юнацька збірна України (U-19) з футболу здобула вольову перемогу над Словаччиною і пробилася до еліт-раунду Євро-2019.

Юнацька збірна України (U-19) з футболу завоювала путівку до елітного раунду відбору чемпіонату Європи.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

У вирішальному поєдинку підопічні Сергія Попова здолали однолітків зі Словаччини з рахунком 4:1. Голами у матчі відзначилися Гоно (1) – Ісаєнко (11), Сікан (35), Мудрик (45+2, з пенальті), Цитаїшвілі (70).

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Перемога дозволила збірній України U-19 не лише потрапити до еліт-раунду Євро-2019, а й зробити це з першого місця.

Нагадаємо, збірна України та Італії розійшлися миром у товариському матчі.

ФотоФФУ.

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