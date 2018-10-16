Юнацька збірна України (U-19) з футболу здобула вольову перемогу над Словаччиною і пробилася до еліт-раунду Євро-2019.
Юнацька збірна України (U-19) з футболу завоювала путівку до елітного раунду відбору чемпіонату Європи.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
У вирішальному поєдинку підопічні Сергія Попова здолали однолітків зі Словаччини з рахунком 4:1. Голами у матчі відзначилися Гоно (1) – Ісаєнко (11), Сікан (35), Мудрик (45+2, з пенальті), Цитаїшвілі (70).
Читайте: Найкраща команда світу! Ібрагімович здійснив мрію врятованих з печери дітей
Перемога дозволила збірній України U-19 не лише потрапити до еліт-раунду Євро-2019, а й зробити це з першого місця.
Нагадаємо, збірна України та Італії розійшлися миром у товариському матчі.
Фото: ФФУ.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+