Стало відомо, чому чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов влаштував бійку після перемоги в поєдинку з ірландцем Конором МакГрегором.

Коментатор UFC Джо Роган розповів про причини бійки, яку влаштував Хабіб Нурмагомедов після перемоги в поєдинку з ірландцем Конором МакГрегором.

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За його словами, Нурмагомедов так відреагував на провокацію з боку тренера МакГрегора Діллона Деніса.

— Я не чув, що саме було сказано, але Діллон абсолютно точно ображав і провокував Хабіба. І після цього Хабіб вистрибнув з клітки і атакував його, взяв і стрибнув у натовп. Я не міг повірити своїм очам. Думав, він просто пошле Діллона подалі, – заявив Роган, чиї слова наводить портал Joe.co.uk.

Коментатор також зазначив, що Нурмагомедов кілька разів звертав увагу рефері на те, що МакГрегор чіплявся за рукавички суперника, а це заборонено правилами поєдинку.

khabib vs everybody GET SOME pic.twitter.com/zLTbjXf42X — Calhoun (@linkcalhoun) 7 жовтня 2018 р.

Бійку Хабіба прокоментував і його тренер і батько Абдулманап Нурмагомедов.

— Тренер з команди МакГрегора постійно викладав фотографію, що в руці Хабіба вино, випиває, розливає, в такому дусі представляв його. Він ображав нашу сім’ю, наші цінності, нашу релігію, – заявив Нурмагомедов-старший.

За його словами, він просив сина не реагувати на подібні речі і сконцентруватися на супернику.

— Коли Хабіб схопив задушливим прийомом МакГрегора, глянув на тренерський штаб, він почав його ображати, і потім Хабіб перелетів через октагон – це неприпустимо, – додав Абдулманап.

Нагадаємо, Хабіб Нурмагомедов у четвертому раунді здобув перемогу над МакГрегором. Відразу після завершення поєдинку російський спортсмен посперечався з кимось за межами отагону, після чого перестрибнув до вболівальників через огорожу, де сталася масова бійка. На прес-конференції після бою Хабіб вибачився за те, що переліз через огорожу октагону і влаштував бійку.

Фото: Getty Images.