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Кличка та Ломаченка визнали найкращими боксерами XXI століття

Популярний портал Max Boxing представив свою версію рейтингу найкращих боксерів світу.

Українці Володимир Кличко і Василь Ломаченко були названі найкращими боксерами в XXI столітті у своїх вагових категоріях за версією порталу Max Boxing.

Володимир Кличко став найкращим у важкій вазі, в якій володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO, WBA і поясом журналу The Ring.

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Василя Ломаченка визнали найкращим в напівлегкій вазі. Українець був чемпіоном світу за версією WBO у цій ваговій категорії, але в цьому році піднявся в легку вагу. Ломаченко провів у напівлегкій вазі п’ять поєдинків, завершивши всі достроково.

Найкращі боксери всіх дивізіонів, починаючи з 2000 року:

  • Важка вага – Володимир Кличко (Україна)
  • Напівважка вага – Рой Джонс-молодший (США)
  • Суперсередня вага – Андре Уорд (США)
  • Середня вага – Бернард Хопкінс (США)
  • Перша середня вага – Рональд Райт (США)
  • Напівсередня вага – Флойд Мейвезер-молодший (США)
  • Перша напівсередня вага – Теренс Кроуфорд (США)
  • Легка вага – Хуан Мануель Маркес (Мексика)
  • Напівлегка вага – Василь Ломаченко (Україна)
  • Перша напівлегка вага – Кріс Джон (Індонезія)
  • Найлегша вага – Менні Пак’яо (Філіппіни)
  • Перша найлегша вага – Шинсуке Яманака (Японія)
  • Друга найлегша вага – Наойя Інуе (Японія)
  • Найлегша вага – Роман Гонсалес (Нікарагуа)
  • Перша найлегша вага – Донні Ньєтес (Філіппіни)
  • Мінімальна вага – Ванхенг Менайотин (Таїланд)

До речі, чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер вважає себе фаворитом в поєдинку з Олександром Усиком.

Фото: Facebook/Wladimir Klitschko, Instagram/lomachenkovasiliy.

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