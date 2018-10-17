Популярний портал Max Boxing представив свою версію рейтингу найкращих боксерів світу.
Українці Володимир Кличко і Василь Ломаченко були названі найкращими боксерами в XXI столітті у своїх вагових категоріях за версією порталу Max Boxing.
Володимир Кличко став найкращим у важкій вазі, в якій володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO, WBA і поясом журналу The Ring.
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Василя Ломаченка визнали найкращим в напівлегкій вазі. Українець був чемпіоном світу за версією WBO у цій ваговій категорії, але в цьому році піднявся в легку вагу. Ломаченко провів у напівлегкій вазі п’ять поєдинків, завершивши всі достроково.
Найкращі боксери всіх дивізіонів, починаючи з 2000 року:
- Важка вага – Володимир Кличко (Україна)
- Напівважка вага – Рой Джонс-молодший (США)
- Суперсередня вага – Андре Уорд (США)
- Середня вага – Бернард Хопкінс (США)
- Перша середня вага – Рональд Райт (США)
- Напівсередня вага – Флойд Мейвезер-молодший (США)
- Перша напівсередня вага – Теренс Кроуфорд (США)
- Легка вага – Хуан Мануель Маркес (Мексика)
- Напівлегка вага – Василь Ломаченко (Україна)
- Перша напівлегка вага – Кріс Джон (Індонезія)
- Найлегша вага – Менні Пак’яо (Філіппіни)
- Перша найлегша вага – Шинсуке Яманака (Японія)
- Друга найлегша вага – Наойя Інуе (Японія)
- Найлегша вага – Роман Гонсалес (Нікарагуа)
- Перша найлегша вага – Донні Ньєтес (Філіппіни)
- Мінімальна вага – Ванхенг Менайотин (Таїланд)
До речі, чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер вважає себе фаворитом в поєдинку з Олександром Усиком.
Фото: Facebook/Wladimir Klitschko, Instagram/lomachenkovasiliy.