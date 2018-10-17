Популярний портал Max Boxing представив свою версію рейтингу найкращих боксерів світу.

Українці Володимир Кличко і Василь Ломаченко були названі найкращими боксерами в XXI столітті у своїх вагових категоріях за версією порталу Max Boxing.

Володимир Кличко став найкращим у важкій вазі, в якій володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO, WBA і поясом журналу The Ring.

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Василя Ломаченка визнали найкращим в напівлегкій вазі. Українець був чемпіоном світу за версією WBO у цій ваговій категорії, але в цьому році піднявся в легку вагу. Ломаченко провів у напівлегкій вазі п’ять поєдинків, завершивши всі достроково.

Найкращі боксери всіх дивізіонів, починаючи з 2000 року:

Важка вага – Володимир Кличко (Україна)

Напівважка вага – Рой Джонс-молодший (США)

Суперсередня вага – Андре Уорд (США)

Середня вага – Бернард Хопкінс (США)

Перша середня вага – Рональд Райт (США)

Напівсередня вага – Флойд Мейвезер-молодший (США)

Перша напівсередня вага – Теренс Кроуфорд (США)

Легка вага – Хуан Мануель Маркес (Мексика)

Напівлегка вага – Василь Ломаченко (Україна)

Перша напівлегка вага – Кріс Джон (Індонезія)

Найлегша вага – Менні Пак’яо (Філіппіни)

Перша найлегша вага – Шинсуке Яманака (Японія)

Друга найлегша вага – Наойя Інуе (Японія)

Найлегша вага – Роман Гонсалес (Нікарагуа)

Перша найлегша вага – Донні Ньєтес (Філіппіни)

Мінімальна вага – Ванхенг Менайотин (Таїланд)

До речі, чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер вважає себе фаворитом в поєдинку з Олександром Усиком.

Фото: Facebook/Wladimir Klitschko, Instagram/lomachenkovasiliy.