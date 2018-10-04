Чемпіон у легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко вважає, що не зможе зупинити чемпіона світу в напівсередній вазі (WBO) американця Теренса Кроуфорда.

Про це повідомляє Boxnation.

– Думаю, Кроуфорд занадто великий. Ти можеш піднятися у вазі і боксувати з хлопцями побільше. Але коли ти в рингу проти хлопця, який більше тебе, при цьому він боксер і знає, що робити в ринзі – це нерозумно.

Кроуфорд – один з найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій.

Якщо я проведу зараз з ним поєдинок, думаю, я програю. Але в майбутньому, можливо, бій відбудеться, побачимо, – сказав Василь Ломаченко.

До слова, Теренс Кроуфорд зараз виступає у ваговій категорії до 66,6 кг, а українець – до 61,2 кг.

Нагадаємо, Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу.

Фото: скрін інтерв’ю