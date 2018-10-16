Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер вважає себе фаворитом в поєдинку з Олександром Усиком.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) впевнений, що зможе перемогти абсолютного чемпіона у важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО).

— Я його не боюся. У мене є стовідсоткова впевненість, що можу його розбити. Всі, з ким він зустрічався, ніхто не вірив в можливість перемоги. Вони не вірили, що його можна перемогти, але я досить божевільний, щоб вірити в перемогу над Усиком, – заявив Вайлдер.

Також в інтерв’ю Boxing Scene він додав, що в нього більше перемог нокаутом та більше досвіду у профі.

— У мене більше перемог нокаутом, ніж у нього. Є деякі речі, які він не проходив, будучи професіоналом, цьому не допомагає його золота медаль в любителях. Він колись був у нокдауні? Отримував сильне розсічення? Він випробує багато нового в першому раунді нашого бою, – підсумував американець.

Зазначимо, що Усик планує підвищуватися у ваговій категорії з нового року.

Нагадаємо, у наступному поєдинку Усик зустрінеться з британцем Тоні Белью.

Фото: Charles McQuillan/Getty Images.