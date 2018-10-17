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Вельс без Бейла та Ремзі декласував Ірландію в Лізі націй

Збірна Ірландії поступилася вдома Вельсу в матчі четвертого туру Ліги націй.

В 4-му турі групового етапу Ліги націй збірна Ірландії приймала команду Вельсу. Зустріч пройшла на стадіоні Авіва у Дубліні і завершилася мінімальною перевагою гостей з рахунком 1:0.

Читайте: Ліга націй: календар та результати матчів

Єдиний гол на 58-й хвилині матчу забив валійський хавбек Гаррі Вілсон.

Набравши 6 пунктів, збірна Вельсу піднялася на першу сходинку групи D. Ірландія (1) залишилася на останньому місці і все ще зберігає теоретичні шанси на прописку в Лізі В. А Данія (4) розташувалася на другій позиції.

Нагадаємо, Німеччина поступилася Франції і опинилася на межі вильоту в Лігу В.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images.

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