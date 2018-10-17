Збірна Ірландії поступилася вдома Вельсу в матчі четвертого туру Ліги націй.
В 4-му турі групового етапу Ліги націй збірна Ірландії приймала команду Вельсу. Зустріч пройшла на стадіоні Авіва у Дубліні і завершилася мінімальною перевагою гостей з рахунком 1:0.
Читайте: Ліга націй: календар та результати матчів
Єдиний гол на 58-й хвилині матчу забив валійський хавбек Гаррі Вілсон.
Набравши 6 пунктів, збірна Вельсу піднялася на першу сходинку групи D. Ірландія (1) залишилася на останньому місці і все ще зберігає теоретичні шанси на прописку в Лізі В. А Данія (4) розташувалася на другій позиції.
Нагадаємо, Німеччина поступилася Франції і опинилася на межі вильоту в Лігу В.
Фото: Catherine Ivill/Getty Images.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+