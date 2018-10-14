14 жовтня українська тенісистка Даяна Ястремська з рахунком 6:2, 6:1 виграла у китайської спортстменки Ван Цян у фіналі турніру Prudential Hong Kong Tennis Open.
Про це повідомляється на сторінці змагань у Facebook.
У фіналі змагання вона здолала першу ракетку Китаю Ван Цян (№24 WTA) з рахунком 6:2, 6:1.
Для Ястремської це перший фінал на турнірах WTA.
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Українка отримає $163,265 призових і 280 очок в рейтинг WTA, що дозволить їй піднятися з 102 на 66 рядок світового рейтингу.
Нагадаємо, в 1/4 фіналу Даяна Ястремська обіграла Крістіну Кучову зі Словаччини з рахунком 7:6, 6:2.
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