PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Ястремська виграла тенісний турнір WTA/

Ястремська виграла тенісний турнір WTA

14 жовтня українська тенісистка Даяна Ястремська з рахунком 6:2, 6:1 виграла у китайської спортстменки Ван Цян у фіналі турніру Prudential Hong Kong Tennis Open.

ястремская

Про це повідомляється на сторінці змагань у Facebook.

У фіналі змагання вона здолала першу ракетку Китаю Ван Цян (№24 WTA) з рахунком 6:2, 6:1.

Для Ястремської це перший фінал на турнірах WTA.

Читайте: Світоліна розгромила японку на шляху до чвертьфіналу у Гонконзі

Українка отримає $163,265 призових і 280 очок в рейтинг WTA, що дозволить їй піднятися з 102 на 66 рядок світового рейтингу.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Даяна Ястремська обіграла Крістіну Кучову зі Словаччини з рахунком 7:6, 6:2.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка