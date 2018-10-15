Дебютний титул в WTA-турі дозволив українській тенісистці Даяні Ястремській поліпшити свою позицію у світовому рейтингу на 36 щаблів і на 30 позицій оновити особистий рекорд.

Всесвітня жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг найкращих тенісисток світу.

Так, за підсумками ігрового тижня наші тенісистки займають такі місця в топ-100 рейтингу WTA:

Еліна Світоліна – 6 (4350), опустилася на одну сходинку (1/4 фіналу-/Гонконг)

Леся Цуренко – 26 (1830), піднялася на 1 позицію (знялася з турніру/Гонконг)

Даяна Ястремська – 66 (870), піднялася на 36 рядків (титул/Гонконг)

З рейтингом за 15 жовтня 2018 роки ви можете ознайомитися тут.

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Нагадаємо, як Ястремська виграла тенісний турнір WTA.

Фото: dayana_yastremskay/Instagram