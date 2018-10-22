В чемпіонаті Молдови коза вибігла на поле і відсвяткувала з командою забитий м’яч.

У матчі чемпіонату Молдови серед жінок між Нороком та Агарістою трапився кумедний інцидент. На поле вибігла коза, та відсвяткувала гол господарів.

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Не виключено, що саме раптове вторгнення тварини на поле відволікло оборону, адже інакше важко пояснити таку жахливу гру в захисті.

В результаті козу прогнали з поля, а забитий в її присутності гол не приніс команді Норок перемогу. Агаріста зуміла відігратися, гра завершилася з рахунком 2:2.

До речі, голкіпер Маккабі дуже мило спародіював муки форварда суперника.