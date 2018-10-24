Учасник національної збірної Invictus Games Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу.

У середу, 24 жовтня, ветеран АТО, учасник національної збірної Invictus Games Євген Олексенко на змаганнях у Сіднеї виборов срібну медаль у пауерліфтингу.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

— Сьогодні, 24 жовтня, ветеран АТО, учасник національної збірної Invictus Games Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Євген Олексенко — ветеран АТО, брав участь в боях біля ДАПу, під Пісками, Опитним, Водяним (2015–2016 рр.). До війни займався пауерліфтингом.

Раніше українець Денис Фіщук завоював бронзу у велогонці в перший день змагань Ігри нескорених (Invictus Games) 2018.

Фото: Invictus Games: Team Ukraine.