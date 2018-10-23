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Шахтар без шансів поступився Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар поступився Манчестер Сіті у третьому матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Шахтар — Манчестер Сіті – 0:3

Голи: Давід Сілва, 30 Ляпорт, 35 Бернарду Сілва, 71

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Кривцов, Ракицький, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Фернандо, Коваленко (Алан Патрік, 62), Нем (Болбат, 69), Мораес.

Манчестер Сіті: Едерсон, Гарбріель Жезус, Де Брюйне (Бернарду Сілва, 69), Лапорт, Марез, Менді, Отаменді, Сілва, Стерлінг, Стоунс (Вокер, 80), Фернандіньо.

Донецький Шахтар на полі стадіона ОСК Металіст приймав англійський Манчестер Сіті в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Харкові та завершилася перемогою гостей з рахунком 3:0.

Рахунок в матчі відкрив Давід Сілва на 30-й хвилині зустрічі, пробивши після відскоку в нижній правий кут воріт.

Другий гол городяни забили після подачі з кутового. Аймерік Ляпорт ударом головою відправив м’яч у дев’ятку воріт Пятова.

До розгромного рахунку довів Бернарду Сілва в другому таймі. Після пасу від Мареза він пробив у лівий кут без шансів для голкіпера.

Після трьох турів Манчестер Сіті має в активі 6 очок і очолює групу F, Ліон (5) на другій сходинці, Хоффенхайм (2) на третій. Шахтар (2) – 4-й.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар — Манчестер Сіті.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images.

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