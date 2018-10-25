Київське Динамо зустрічалося з французьким Ренном в рамках третього туру Ліги Європи 2018/19.

Ренн — Динамо – 1:2

Голи: Греньє, 41 — Кендзьора, 21 Буяльський, 90

Ренн: Діалло, Бенсебаіні, Гелен, Да Сілва, Траоре, Дель Кастільо (Буріго, 61), Андре, Йоханссон (Сідікі, 90), Греньє, Ньянг (Бен Арфа, 74), Сарр.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелєв, Буяльський, Морозюк (Че Че), Гармаш (Сидорчук, 68), Сідклей, Вербич (Супряга, 74).

Французький Ренн в рамках третього туру групового етапу приймав на своєму полі київське Динамо. Гра пройшла у Франції на стадіоні Руазон-Парк і завершилася бойовою нічиєю 1:1.

Рахунок у матчі відкрили динамівці на 21-й хвилині зустрічі. Томаш Кендзьора отримав хороший пас від Дениса Гармаша і завдав потужного удару у верхній кут воріт Діалло.

Господарі зрівняли рахунок наприкінці першого тайму. Клемент Греньє завдав удару зі штрафного по центру воріт, але Бойко пропустив м’яч повз своїх рук і він опинився у сітці воріт біло-синіх.

А наприкінці другого тайму Че Че видав шикарний пас на Віталія Буяльського, який переграв голкіпера Ренна.

Після третього туру Динамо з 5-ма очками розташувалося на другій сходинці. Ренн (3) – третій.

Нагалаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу третього туру групового етапу Ліги Європи Ренн — Динамо Київ.

Фото: FC Dynamo Kyiv.